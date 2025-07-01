Лишався на службі, щоб навчати молодь: полеглому старшому сержанту Олександру Бортнику присвоїли орден «За мужність» І ступеня

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 721

Олександр Бортник служив в Афганістані, брав участь у Революції Гідності у Києві, став на захист Батьківщини ще за часів АТО. Із першого дня повномасштабної війни він повернувся на службу та боронив Україну від навали російської армії

Старшому сержантові Олександру Бортнику, який із першого дня повномасштабного вторгнення боронив Україну від російської армії, присвоїли орден «За мужність» І ступеня посмертно. Сьогодні, 1 липня, нагороду родині полеглого захисника у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації вручили начальник КРВА Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького РТЦК та СП майор Тарас Саражин.

Свій бойовий шлях Олександр Бортник розпочав ще у 1986 році — служив у складі обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані. З 1997 до 2003 року був головою Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані. У 2013-2014 роках був активним учасником подій Революції Гідності. Після завершення подій на Майдані певний час займався волонтерством, а у 2015 році приєднався до лав Збройних сил України та протягом двох років виконував бойові завдання у зоні АТО. Із першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року повернувся на службу до ЗСУ і став на захист України від навали російської армії.

Служив чоловік командиром відділення розвідувального взводу єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

Під час нагородження майор Саражин розповів про загибель старшого сержанта Бортника. 3 липня 2024 року військовослужбовець на чолі групи бійців вирушив на виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині. Росіяни атакували військових дронами, внаслідок чого Бортник отримав поранення обох кінцівок. Проте захисник відмовився від евакуації — він лишився зі своїми побратимами та організував оборону позиції. Попри отримані поранення чоловік керував відбиттям штурмових дій противника, координував дії своїх підлеглих та показав приклад стійкості, витримки і самопожертви. Завдяки командуванню старшого сержанта Бортника його бійцям вдалося ліквідувати 10 військових зі сторони противника.

Увечері того ж дня Олександра Бортника таки евакуювали з позиції. Проте на шляху до стабілізаційного пункту поблизу села Желанне на Донеччині їхня машина була атакована російським FPV-дроном. Внаслідок вибуху чоловік отримав несумісні із життям поранення та загинув на місці.

Звістка про загибель Олександра Бортника сколихнула Кременчук через кілька днів після цієї події. Прощалися із захисником 12 липня 2024 року.

У 2010 році Олександр Бортник отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня, у 2018 році — орден «За мужність» ІІ ступеня. Сьогодні ж орден «За мужність» І ступеня отримала мати полеглого воїна.

Після урочистого нагородження кілька слів про захисника розповіла донька Олександра Бортника, Маргарита.

— Мій батько був дуже сильною, відважною та хороброю людиною. З першого дня війни, як почалось це повномасштабне вторгнення, мого батька вже не було вдома. Того дня зранку я йому подзвонила, а він сказав: доню, я вже в Києві, тут почалося, — ділиться Маргарита.

Дівчина розповідає: чекала батька кожного дня, але не бачитися могли довго — від місяця до пів року. А востаннє їм вдалося зустрітися за 4 місяці до його загибелі.

— Кожного разу, коли дзвонила йому, запитувала, коли він повернеться. Адже у нього дві онуки, його тут усі чекали. Але батько завжди казав, що не може залишити своїх хлопців, своїх побратимів. Бо він старший, а в підрозділі у нього молоді хлопці, і їх потрібно навчати.

За словами Маргарити, їй вдалося зв’язатися з одним із побратимів свого батька: той розповів, що також вважав Олександра своїм батьком. Та й не тільки він, а й інші їхні побратими також.

— Він був відважним чоловіком, якого всі дуже люблять, поважають та будуть пам’ятати завжди, — завершує Маргарита.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблого старшого сержанта Олександра Бортника.