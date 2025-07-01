Ветеран війни, який просив допомоги під АТБ, частину зібраних грошей передав на ЗСУ

Ветеран війни Сергій Дем’янчук, який у Кременчуці просив допомоги під АТБ, завдяки небайдужим українцям зібрав певну суму, потрібну на проведення операції на оці. Наразі йому допомогли влаштуватися на лікування у кременчуцький шпиталь.
Донати продовжують надходити й чоловік вирішив частину зібраних коштів передати через волонтерів на потреби ЗСУ.
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Сергій також зазначив, що вже оформився у кременчуцький шпиталь на реабілітацію, й з сьогоднішнього дня почне проходити лікування.
Він вдячний всім, хто не залишається байдужим до проблем ветеранів війни.
Підтримати Сергія можна, перерахувавши гроші на картку: 4149501010930999
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.