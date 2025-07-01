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Ветеран війни, який просив допомоги під АТБ, частину зібраних грошей передав на ЗСУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 761

Перший транш в 50 тис. грн буде спрямований на закупівлю дронів

Ветеран війни Сергій Дем’янчук, який у Кременчуці просив допомоги під АТБ, завдяки небайдужим українцям зібрав певну суму, потрібну на проведення операції на оці. Наразі йому допомогли влаштуватися на лікування у кременчуцький шпиталь.

Донати продовжують надходити й чоловік вирішив частину зібраних коштів передати через волонтерів на потреби ЗСУ.

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— Я передав перший транш в сумі 50 тисяч грн на закупівлю дронів. Воювати через стан здоров’я більш не можу, але готовий збирати гроші й допомагати хлопцям тримати фронт, — розповів він «Кременчуцькому Телеграфу».

Сергій також зазначив, що вже оформився у кременчуцький шпиталь на реабілітацію, й з сьогоднішнього дня почне проходити лікування.

Він вдячний всім, хто не залишається байдужим до проблем ветеранів війни.

Підтримати Сергія можна, перерахувавши гроші на картку: 4149501010930999


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Автор: Мирослава Українська
Теги: ЗСУ ветерани
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