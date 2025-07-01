Олена Шуляк
Олена Шуляк: В Україні формується нова система ветеранської підтримки
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Топ-новина

Футболісти «Кременя» зіграють у чемпіонаті Української Прем’єр-ліги

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 194

 

Кременчук попри призупинення виступів ФК «Кремінь» залишається з футболом

Вихованці МФК «Кремінь» стануть кістяком молодіжної команди СК «Полтава», яка вийшла до Української Прем’єр-ліги. Футболісти 2008 року народження гратимуть у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». До тренерського штабу СК «Полтава» U-19 увійшли: Ігор Климовський, який тренував ФК «Кремінь», тренер воротарів Юрій Чумак та два тренери МФК «Кремінь» — Ярослав Здирко та Антон Диндіков (тренер футболістів «Кремінь» 2008). 

МФК «Кремінь» підписав договір з СК «Полтава» у рамках якого, вихованці «Кременя» змагатимуться у складі полтавського клубу. 

Футболісти «Кременя» у запеклому протистоянні зіграли з донецьким «Шахтарем»
— Кременчуцькі вболівальники знають, що наша юнацька команда МФК «Кремінь» 2008 показала чудові результати — потрапила у 8 найкращих команд України. Своїми виступами вони звернули на себе увагу, на нас вийшло керівництво СК «Полтава», команда яка вийшла у Прем’єр-лігу, — зазначив тренер Антон Диндіков. 

Саме футболісти «Кремінь» 2008 стануть основою молодіжної команди СК «Полтава». Також до складу увійдуть вихованці «Кременя» 2007 та 2006 років народження. Футболісти вже розпочали підготовку й протягом тижня проводять тренування на рідному стадіоні. 

Кременчуцькі вболівальники залишаються з професійним футболом та зможуть вболівати за улюблену команду, яка гратиме з молодіжними складами «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Колос» (Ковалівка), «Рух» (Львів), «Олександрія», «Зоря» (Луганськ) та інші.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», ФК «Кремінь» зберіг статус професійного клубу, але на рік призупинив участь у змаганнях Професіональної футбольної ліги. Основна причина рішення — фінансові труднощі. У травні «Кремінь» не виїхала на гру з «Минаєм» до Закарпаття, оскільки у клубу не було коштів на дорогу, харчування та на проживання команди у готелі. Згодом у червні, під час російського обстрілу Кременчука, постраждав бізнес власника ФК «Кремінь» Сергія Ковніра, який пов’язаний з нафтопереробною діяльністю.

Футбольний клуб Кремінь призупиняє виступ у чемпіонаті України
— Ми поспілкувались, прийняли рішення не брати на себе ті обовʼязки, які не зможемо виконати. Ми могли б розпочати сезон, але якби стало нам ще гірше — ми могли б знятися після 5-6 туру, зламати чемпіонат, залишити футболістів поза трансферним вікном без роботи. Від цього було б набагато гірше, якби ми тверезо не розцінювали свої можливості. Зараз перед жодним працівником, жодним футболістом, які були з нами цього сезону, клуб не має фінансових заборгованостей. Ми виконали усі фінансові зобовʼязання, які брали на себе, — розповів директор ФК «Кремінь» Андрій Філь про рішення призупинити виступи команди у чемпіонаті.

Варто звернути увагу, що МФК «Кремінь» та ФК «Кремінь» — дві різні структури. МФК «Кремінь» комунальний заклад для дітей, який фінансується з міського бюджету, а ФК «Кремінь» — професійний клуб, що фінансується бізнесменом Сергієм Ковніром, який взяв під опіку професійну команду у 2020 році.

ПО ТЕМІ:

Команда «Кременя» U-17 отримала грамоти міськради 

Під час обстрілу Кременчука постраждав стадіон «Кремінь-Арена» 

Уламки боєприпасу, що сьогодні впали, пошкодили автобус МФК «Кремінь» 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх