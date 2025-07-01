Футболісти «Кременя» зіграють у чемпіонаті Української Прем’єр-ліги

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Вихованці МФК «Кремінь» стануть кістяком молодіжної команди СК «Полтава», яка вийшла до Української Прем’єр-ліги. Футболісти 2008 року народження гратимуть у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». До тренерського штабу СК «Полтава» U-19 увійшли: Ігор Климовський, який тренував ФК «Кремінь», тренер воротарів Юрій Чумак та два тренери МФК «Кремінь» — Ярослав Здирко та Антон Диндіков (тренер футболістів «Кремінь» 2008).

МФК «Кремінь» підписав договір з СК «Полтава» у рамках якого, вихованці «Кременя» змагатимуться у складі полтавського клубу.

— Кременчуцькі вболівальники знають, що наша юнацька команда МФК «Кремінь» 2008 показала чудові результати — потрапила у 8 найкращих команд України. Своїми виступами вони звернули на себе увагу, на нас вийшло керівництво СК «Полтава», команда яка вийшла у Прем’єр-лігу, — зазначив тренер Антон Диндіков.

Саме футболісти «Кремінь» 2008 стануть основою молодіжної команди СК «Полтава». Також до складу увійдуть вихованці «Кременя» 2007 та 2006 років народження. Футболісти вже розпочали підготовку й протягом тижня проводять тренування на рідному стадіоні.

Кременчуцькі вболівальники залишаються з професійним футболом та зможуть вболівати за улюблену команду, яка гратиме з молодіжними складами «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Колос» (Ковалівка), «Рух» (Львів), «Олександрія», «Зоря» (Луганськ) та інші.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», ФК «Кремінь» зберіг статус професійного клубу, але на рік призупинив участь у змаганнях Професіональної футбольної ліги. Основна причина рішення — фінансові труднощі. У травні «Кремінь» не виїхала на гру з «Минаєм» до Закарпаття, оскільки у клубу не було коштів на дорогу, харчування та на проживання команди у готелі. Згодом у червні, під час російського обстрілу Кременчука, постраждав бізнес власника ФК «Кремінь» Сергія Ковніра, який пов’язаний з нафтопереробною діяльністю.

— Ми поспілкувались, прийняли рішення не брати на себе ті обовʼязки, які не зможемо виконати. Ми могли б розпочати сезон, але якби стало нам ще гірше — ми могли б знятися після 5-6 туру, зламати чемпіонат, залишити футболістів поза трансферним вікном без роботи. Від цього було б набагато гірше, якби ми тверезо не розцінювали свої можливості. Зараз перед жодним працівником, жодним футболістом, які були з нами цього сезону, клуб не має фінансових заборгованостей. Ми виконали усі фінансові зобовʼязання, які брали на себе, — розповів директор ФК «Кремінь» Андрій Філь про рішення призупинити виступи команди у чемпіонаті.

Варто звернути увагу, що МФК «Кремінь» та ФК «Кремінь» — дві різні структури. МФК «Кремінь» комунальний заклад для дітей, який фінансується з міського бюджету, а ФК «Кремінь» — професійний клуб, що фінансується бізнесменом Сергієм Ковніром, який взяв під опіку професійну команду у 2020 році.