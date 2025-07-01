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Надзвичайні новини

У Кременчуці зупинили водія з понад 2 проміле алкоголю в крові

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 133 Коментарів: 1

Водій ВАЗа мав майже у 12 разів перевищену норму алкоголю

Уночі 1 липня на вулиці Вадима Пугачова в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 47-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Під час перевірки на місці драгер показав 2,36 проміле алкоголю — це майже у 12 разів більше за допустиму норму (0,2 проміле). 

Інспектори склали на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та відсторонили його від керування.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій Mazda врізався в припарковану Kia.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нетверезий водій ст.130 патрульна поліція
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Коментарі: 1

5 224
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:11

Синяки , бухайте вдома, ідіоти 


0 0

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