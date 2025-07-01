У Кам'яних Потоках побили чоловіка: поліція затримала імовірного причетного

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 186

Винному може загрожувати до 8 років ув'язнення

У Кам’яних Потоках під Кременчуком побили чоловіка: той у тяжкому стані потрапив до лікарні, а правоохоронці затримали ймовірного нападника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, сталася подія у неділю, 29 червня, близько 12.30. Потерпілий — 36-річний чоловік, його у тяжкому стані ушпиталили. Під час проведення оперативно-розшукових слідчих дій поліція вийшла на слід йморіно причетного чоловіка — ним виявився 51-річний місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним підозрюваному може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який побив свого знайомого і заховав тіло у сараї.