У Кременчуці нетверезий водій Mazda врізався в припарковану Kia

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 226

У Кременчуці водій з ознаками алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Аварія сталася на вулиці Перемоги — про це повідомила пресслужба патрульної поліції 23 червня.

За інформацією правоохоронців, керманич Mazda перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням і врізався в припарковану Kia Cerato. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили ознаки сп’яніння, але чоловік відмовився проходити огляд.

Інспектори склали два адмінпротоколи:

за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;

— порушення ПДР, що призвело до ДТП; за ч.1 ст. 130 КУпАП — керування в стані сп’яніння або відмова від огляду.

Також водія відсторонили від керування авто.

Нагадаємо, що минулого тижня в Кременчуці патрульна поліція виявила 23 п’яних водія. А у Лубнах нетверезий водій пропонував $700 хабаря патрульним.