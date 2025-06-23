У Кременчуці нетверезий водій Mazda врізався в припарковану Kia

У Кременчуці водій з ознаками алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Аварія сталася на вулиці Перемоги — про це повідомила пресслужба патрульної поліції 23 червня.
За інформацією правоохоронців, керманич Mazda перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням і врізався в припарковану Kia Cerato. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили ознаки сп’яніння, але чоловік відмовився проходити огляд.
Інспектори склали два адмінпротоколи:
Також водія відсторонили від керування авто.
Нагадаємо, що минулого тижня в Кременчуці патрульна поліція виявила 23 п’яних водія. А у Лубнах нетверезий водій пропонував $700 хабаря патрульним.
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