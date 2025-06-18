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Футбольний клуб Кремінь призупиняє виступ у чемпіонаті України

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 546

 

Футбольний клуб «Кремінь» з Кременчука не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги. Про це стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел.

Варто відзначити, що Кремінь не припиняє членство у Професійній футбольній лізі, це дозволяє зберегти команду, її назву та історію.

Крім того, на конференції ПФЛ продовжили тимчасове призупинення на сезон 2025/26 для таких клубів без позбавлення їх членства в ПФЛ:

  • Ревера 1908 (м. Івано-Франківськ)
  • Кремінь (м. Кременчук)
  • СК Дніпро-1 (м. Дніпро)
  • Дружба (м. Мирівка)
  • ФК Краматорськ (м. Краматорськ)
  • АФСК Київ (м. Київ)
  • Любомир (м. Ставище)
  • МФК Миколаїв (м. Миколаїв)
  • Мункач (м. Мукачево)
  • Кристал (м. Херсон)
  • Енергія (м. Нова Каховка)
  • Таврія (м. Сімферополь)

Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці. Про це повідомив сам тренер виданню UA.Футбол.

Основна команда СК «Полтава» вперше гарантувала собі місце в елітному дивізіоні чемпіонату України. Свої домашні матчі команда буде грати у Кропивницькому. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь війна
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