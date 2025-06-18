Футбольний клуб Кремінь призупиняє виступ у чемпіонаті України

Футбольний клуб «Кремінь» з Кременчука не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги. Про це стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел.
Варто відзначити, що Кремінь не припиняє членство у Професійній футбольній лізі, це дозволяє зберегти команду, її назву та історію.
Крім того, на конференції ПФЛ продовжили тимчасове призупинення на сезон 2025/26 для таких клубів без позбавлення їх членства в ПФЛ:
Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці. Про це повідомив сам тренер виданню UA.Футбол.
Основна команда СК «Полтава» вперше гарантувала собі місце в елітному дивізіоні чемпіонату України. Свої домашні матчі команда буде грати у Кропивницькому.
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