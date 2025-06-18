Футбольний клуб Кремінь призупиняє виступ у чемпіонаті України

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 546

Футбольний клуб «Кремінь» з Кременчука не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги. Про це стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел.

Варто відзначити, що Кремінь не припиняє членство у Професійній футбольній лізі, це дозволяє зберегти команду, її назву та історію.

Крім того, на конференції ПФЛ продовжили тимчасове призупинення на сезон 2025/26 для таких клубів без позбавлення їх членства в ПФЛ:

Ревера 1908 (м. Івано-Франківськ)

Кремінь (м. Кременчук)

СК Дніпро-1 (м. Дніпро)

Дружба (м. Мирівка)

ФК Краматорськ (м. Краматорськ)

АФСК Київ (м. Київ)

Любомир (м. Ставище)

МФК Миколаїв (м. Миколаїв)

Мункач (м. Мукачево)

Кристал (м. Херсон)

Енергія (м. Нова Каховка)

Таврія (м. Сімферополь)

Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці. Про це повідомив сам тренер виданню UA.Футбол.

Основна команда СК «Полтава» вперше гарантувала собі місце в елітному дивізіоні чемпіонату України. Свої домашні матчі команда буде грати у Кропивницькому.