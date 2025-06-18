Учора рятувальники ДСНС погасили в Кременчуці пожежу житлового будинку та сухої рослинності

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Учора, 17 червня, до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу житлового будинку по вулиці Чумацький Шлях в Кременчуці. На місце виклику було направлено підрозділи ДСНС. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

У Кременчуці горить житловий будинок — ДСНС

На місці пожежі було встановлено, що горить дах житлового будинку, внаслідок чого утворилося значне задимлення. Для гасіння пожежі рятувальники використовували апарати захисту органів дихання. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу та не дали вогню поширитися кімнатами будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 65 кв. м. та пошкоджено 10 сонячних панелей. Житловий будинок та майно вдалося врятувати від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих не зафіксовано.

До гасіння пожежі залучалися рятувальники 15-ї та 16-ї ДПРЧ.

Ще одна пожежа учора виникла також у Кременчуці на вулиці Давида Кострова – загорілася суха рослинність. На виклик прибув черговий караул 16-ї ДПРЧ та відразу розпочав гасіння пожежі. Рятувальники швидко ліквідували загоряння не давши вогню поширитися на значні площі. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 100 кв. м. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано.

Причини обох пожеж встановлюються.