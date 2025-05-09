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Воїнам 81-ї аеромобільної бригади потрібен DJI Mavic 3 Pro — збір відкрито

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 587

 За донат для 81-ї аеромобільної бригади можна отримати цікавий подарунок

Українські військові щодня працюють у найгарячіших точках фронту. Щоб мати перевагу над окупантами і зберегти життя побратимів, їм вкрай необхіден потужний дрон для спостереження за місцевістю, моніторингу ситуації навколо зони розміщення та супроводу особового складу в бойових умовах.

- Ціль збору: 90 000 грн. Цих коштів вистачить на придбання DJI Mavic 3 Pro — надійного і перевіреного дрона, який допоможе нашим воїнам ефективно виконувати бойові завдання. Кожен внесок — це крок до перемоги і шанс зберегти чиєсь життя. Підтримай 81 ОАеМБр. Разом ми сильніші, - звертається до всіх небайдужих кременчуцька волонтерка Ірина Матюшенко.

 Для благодійників підготували подяки:

  • За донат від 10 000 грн — отримаєте бойовий тубус, розписаний вручну, який пройшов службу на Костянтинівському напрямку;
  • За донат від 5 000 грн — прапор України, підписаний бійцями 81-ї та 46-ї бригад;
  • За кожен донат від 1 000 грн — шеврон на вибір з нашої волонтерської майстерні

Реквізити для донатів:

Банка Моно: https://send.monobank.ua/jar/AWKCxvrsJW

Конверт Приват: https://www.privat24.ua/send/gvmh1

— Дякуємо за вашу підтримку і довіру. Працюємо разом — заради наших!
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Автор: Мирослава Українська
Теги: збір ЗСУ війна донати
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