Воїнам 81-ї аеромобільної бригади потрібен DJI Mavic 3 Pro — збір відкрито

Українські військові щодня працюють у найгарячіших точках фронту. Щоб мати перевагу над окупантами і зберегти життя побратимів, їм вкрай необхіден потужний дрон для спостереження за місцевістю, моніторингу ситуації навколо зони розміщення та супроводу особового складу в бойових умовах.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.