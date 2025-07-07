Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать — до листопада

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 246

На цьому пленарному тижні Верховна Рада вчергове продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Президент внесе відповідні законопроєкти, після чого парламент їх схвалить. Згідно з процедурою, обидва режими продовжать на 90 днів — із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Це буде вже шістнадцяте голосування Ради за продовження воєнного стану й мобілізації від початку повномасштабного вторгнення.

Він також зазначив, що пояснити те, чому продовження постійно відбувається саме на 90 днів, а не, наприклад, одразу на рік, йому ніхто не зміг.

Нагадаємо, попередній раз воєнний стан продовжували у квітні.