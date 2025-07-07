Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать — до листопада

На цьому пленарному тижні Верховна Рада вчергове продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Президент внесе відповідні законопроєкти, після чого парламент їх схвалить. Згідно з процедурою, обидва режими продовжать на 90 днів — із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.
Це буде вже шістнадцяте голосування Ради за продовження воєнного стану й мобілізації від початку повномасштабного вторгнення.
Він також зазначив, що пояснити те, чому продовження постійно відбувається саме на 90 днів, а не, наприклад, одразу на рік, йому ніхто не зміг.
Нагадаємо, попередній раз воєнний стан продовжували у квітні.
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