«Дійшов з Майдану до командира підрозділу». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Бортником

12 липня у Кременчуці попрощались з військовим та екскандидатом в мери Олександром Бортником. Чоловік мав звання старшого сержанта.
За словами військового з позивним «Лиман», Олександра мобілізували у листопаді 2022 року. Під час служби був командиром розвідувального відділення. Чоловік загинув 3 липня 2024 року у селище Желанне у Донецькій області.
«Це трагедія», — кажуть друзі Олександра.
Представники гурту додають, що Олександр був «хрещеним батьком» для «Контингенту».
Член Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Іван Пісня говорить, що познайомився з Олександром ще у 80-х роках минулого століття, «на такому ж самому заході, як і зараз — привезли загиблого з Афганістану, разом купляли квіти. Видно за поведінкою, що людина воювала».
Товариш Олександра Василь Яровий додає, що військовий «був з гумором — з ним завжди можна було пошуткувати».
У Олександра залишились діти й мати. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.