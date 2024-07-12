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«Дійшов з Майдану до командира підрозділу». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Бортником

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 136

У Олександра залишились діти і мати

12 липня у Кременчуці попрощались з військовим та екскандидатом в мери Олександром Бортником. Чоловік мав звання старшого сержанта. 

За словами військового з позивним «Лиман», Олександра мобілізували у листопаді 2022 року. Під час служби був командиром розвідувального відділення. Чоловік загинув 3 липня 2024 року у селище Желанне у Донецькій області. 

«Це трагедія», — кажуть друзі Олександра. 

— Надзвичайна втрата. Це справжній патріот, справжній воїн. Надзвичайний друг. Важко сьогодні говорити про те, що Саші немає разом з нами, — розповідає Анатолій, представник гурту «Контингент». 

Представники гурту додають, що Олександр був «хрещеним батьком» для «Контингенту».

Член Кременчуцької спілки ветеранів війни в Афганістані Іван Пісня говорить, що познайомився з Олександром ще у 80-х роках минулого століття, «на такому ж самому заході, як і зараз — привезли загиблого з Афганістану, разом купляли квіти. Видно за поведінкою, що людина воювала»

— З перших днів агресії московитів з 2014 року він брав участь в АТО (антитерористична операція — ред.). Служив достойно. Він дійшов з Майдану до командира підрозділу, — каже Іван Пісня. 

Товариш Олександра Василь Яровий додає, що військовий «був з гумором — з ним завжди можна було пошуткувати».

— Він був настільки справедливим і чесним, що ніколи й нікому не боявся сказати правду в очі. Дуже тяжко, був дуже розумним. Добра і чуйна людина. За його мужність, спортивність, за його ставлення до життя ми його називали «партизан» — за його сміливість, патріотичність і впертий характер, — розповідає однокласниця загиблого Вікторія. 

У Олександра залишились діти й мати. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Олександр Бортник поховання
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