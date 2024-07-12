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Внаслідок відключень світла зростання ВВП України у червні сповільнилося до 1,1%

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 73

 

Попри негативні фактори українська економіка за перше півріччя зросла на 4,1%

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у червні на рівні 1,1% (±1%) у порівнянні з червнем минулого року. Про це повідомляють на «Урядовому порталі».

Зазначається, що основною причиною сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії. Утім, попри негативні чинники, економічне відновлення продовжується — за перше півріччя 2024 року економіка зросла на 4,1%.

— Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання. Серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур, — наголосила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, до позитивних чинників, які впливали на економічне зростання можна віднести стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Водночас негативно впливає на очікування бізнесу дефіцит кваліфікованих кадрів.

За словами міністерки, у червні збереглась позитивна динаміка у внутрішній торгівлі, зростала будівельна галузь та сільське господарство завдяки більш ранньому початку збору врожаю.

Загалом за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 2024 року очікується зростання реального ВВП на рівні 3,5%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін ВВП економіка
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