До 15 років за ґратами засуджено кримчанина, який воював проти ЗСУ на Куп’янському напрямку

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 151

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури жителя АР Крим визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та добровільній участі у збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Його засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що у лютому 2024 року чоловік, перебуваючи в Москві, добровільно прийшов до військового комісаріату та підписав контракт із міноборони РФ на проходження військової служби. Його зарахували на посаду стрілка до батальйону 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії збройних сил РФ.

Після військової підготовки в навчальному центрі поблизу Воронежа, обвинувачений у складі збройного формування перетнув державний кордон України та воював проти ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини. Він займався окупацією захоплених територій, виконував накази командирів збройних сил РФ, облаштовував та укріплював блокпости.

У березні 2024 року українські захисники взяли чоловіка в полон.

Нагадаємо, що прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт проти жителя Полтавської області за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.