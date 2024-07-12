Жителя Полтавщини судитимуть за державну зраду під час воєнного стану

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 367

Він передавав ФСБ інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та військових частин

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт проти жителя Полтавської області за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що обвинувачений виконував завдання представника ФСБ РФ. Він збирав і систематично передавав розвіддані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації військових частин Збройних Сил України на території Київської та Полтавської областей через месенджер. За кожне виконане завдання отримував грошову винагороду від держави-агресора, причому сума залежала від терміновості та якості виконаної роботи.

Правоохоронці затримали чоловіка в травні 2024 року під час виконання чергового завдання. За клопотанням прокуратури, він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що підозрювану у держзраді суддю Полтавського райсуду відсторонили від посади з подальшим звільненням.