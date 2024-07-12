У Міноборони пояснили, чому застосунок «Резерв+» так часто просить повторної реєстрації

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 242

Мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» автоматично розлогінює користувачів з міркувань безпеки, якщо вони не заходять у додаток протягом тижня.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровизації Катерина Черногоренко в інтерв’ю порталу DOU.

У виданні зазначили, що після реєстрації в «Резерв+» через деякий час додаток просить знову зареєструватися. На запитання про те, коли цей баг буде виправлено, Катерина Черногоренко відповіла, що це не баг, а навмисна функція сервісу, яка має на меті підвищити безпеку.

- Це не баг, а фіча для вашої безпеки — наголосила заступниця міністра оборони.

Катерина Черногоренко також зазначила, що більшість проблем із «Резерв+» виникають не через високе навантаження, а через помилки, які сталися ще на етапі перенесення даних із паперових носіїв до реєстру.

- Ми намагаємося виправити такі помилки якнайшвидше і тому запустили функцію «Виправити дані онлайн», — зазначила чиновниця.

Нагадаємо, що штрафи від ТЦК відтепер можна перевірити на сайті Мінюсту та в Опендатабот.