У Міноборони пояснили, чому застосунок «Резерв+» так часто просить повторної реєстрації

Мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» автоматично розлогінює користувачів з міркувань безпеки, якщо вони не заходять у додаток протягом тижня.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровизації Катерина Черногоренко в інтерв’ю порталу DOU.
У виданні зазначили, що після реєстрації в «Резерв+» через деякий час додаток просить знову зареєструватися. На запитання про те, коли цей баг буде виправлено, Катерина Черногоренко відповіла, що це не баг, а навмисна функція сервісу, яка має на меті підвищити безпеку.
Катерина Черногоренко також зазначила, що більшість проблем із «Резерв+» виникають не через високе навантаження, а через помилки, які сталися ще на етапі перенесення даних із паперових носіїв до реєстру.
Нагадаємо, що штрафи від ТЦК відтепер можна перевірити на сайті Мінюсту та в Опендатабот.
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