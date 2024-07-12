Власник будинку на березі Сухого Кагамлика не проти знесення паркану, який заважає доступу до води

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 099

За його словами, мешканці ніколи не звертались до нього зі скаргами

Після публікації розслідування «Кременчуцького Телеграфа», щодо забудови Сухого Кагамлика топпосадовцями, з нами зв'язався власник одного з будинків — начальник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський (син ексзаступника міського голови за правління Олега Бабаєва Валерія Медведовського) — й повідомив, що не проти знесення паркану на його ділянці, який заважає мешканцям дістатись до води, у рамках чинного законодавства.

— Я уже понад 4 роки живу у Житомирі, у будинку живуть переселенці з Харкова, які переїхали ще навесні 2022 року. Ні до них, ні до мене особисто мешканці жодного разу не звертались зі скаргами на паркан та відсутність можливості користуватися зонами відпочинку біля річки. Мені ніхто не телефонував, тому не може йти мови про якісь погрози від мене чи мого оточення. Той паркан зводив не я, і моя родина не має стосунку до його зведення. Нехай мешканці звертаються до органів місцевого самоврядування та відповідних інстанцій.

За його словами, мешканці ніколи не звертались до нього зі скаргами.

— Зрозумійте мене правильно, я відкритий до спілкування, не переховуюсь, якби хтось звернувся з приводу цього паркану, то ми б поспілкувалися і знайшли рішення. Щобільше, я завжди опікувався прилеглою ділянкою, коли ще мешкав в Кременчуці, викошував траву, наводив порядок, аби там можна було відпочити.

Нагадаємо, як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв, у випадку забудови, яка обмежує безперешкодний та безоплатний доступ до водойми, громадяни можуть звертатися до органів місцевого самоврядування, прокуратури або у правоохоронні органи.

Станом на початок липня Кременчуцька окружна прокуратура не фіксувала факти незаконної передачі прибережної зони Сухого Кагамлика у приватну власність під забудову. Також на практиці у прокуратури не було випадків знесення незаконних забудов, що розташувались на прибережній зоні, за рішенням суду.

Більше про забудову берегової лінії у Кременчуці можете дізнатись у рубриці «Будиночки» біля річки.