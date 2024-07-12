Власник будинку на березі Сухого Кагамлика не проти знесення паркану, який заважає доступу до води

Після публікації розслідування «Кременчуцького Телеграфа», щодо забудови Сухого Кагамлика топпосадовцями, з нами зв'язався власник одного з будинків — начальник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський (син ексзаступника міського голови за правління Олега Бабаєва Валерія Медведовського) — й повідомив, що не проти знесення паркану на його ділянці, який заважає мешканцям дістатись до води, у рамках чинного законодавства.
За його словами, мешканці ніколи не звертались до нього зі скаргами.
Нагадаємо, як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв, у випадку забудови, яка обмежує безперешкодний та безоплатний доступ до водойми, громадяни можуть звертатися до органів місцевого самоврядування, прокуратури або у правоохоронні органи.
Станом на початок липня Кременчуцька окружна прокуратура не фіксувала факти незаконної передачі прибережної зони Сухого Кагамлика у приватну власність під забудову. Також на практиці у прокуратури не було випадків знесення незаконних забудов, що розташувались на прибережній зоні, за рішенням суду.
Більше про забудову берегової лінії у Кременчуці можете дізнатись у рубриці «Будиночки» біля річки.
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