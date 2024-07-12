В Горішніх Плавнях триває підготовка до опалювального сезону

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 161 Партнерський проєкт

У рамках підготовки «Теплоенерго» до роботи в опалювальний період виконуються значні роботи щодо заміни аварійної ділянки магістральної теплової мережі по проспекту Героїв Дніпра довжиною 120 м

КВП «Теплоенерго» в рамках підготовки до зими розпочало процедуру придбання когенераційної установки для центральної котельні, виконує заміну магістрального трубопроводу теплопостачання по проспекту Героїв Дніпра. Поряд із цим підприємство забезпечує умови для роботи критичної інфраструктури, облаштовує житловий фонд загальнобудинковими приладами обліку гарячої води та проводить роботу з боржниками.

Рішення про виділення коштів на закупівлю когенераційної газопоршневої установки (виробляє два види енергії одночасно: електричну та теплову) електричною потужністю 1 МВт було затверджено на сесії міської ради. Новий агрегат мають встановити на центральній котельні, що обслуговує 86% споживачів міста. Про це повідомив директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко. У разі блекауту когенераційна установка вироблятиме електроенергію для роботи обладнання котельні — котлів, насосів, іншого устаткування, автоматики регулювання та безпеки.

«Таким чином, у разі відсутності централізованого електропостачання буде можливість виробляти й подавати тепло в житловий фонд і бюджетні заклади. Проведено тендер із визначення переможця на виконання проєктних робіт, також оголошено відкриті торги на придбання самої установки. Усі роботи щодо встановлення агрегату маємо завершити до або на початку опалювального сезону», — розповів очільник КВП.

Наразі, за його словами, у рамках підготовки «Теплоенерго» до роботи в опалювальний період виконуються значні роботи щодо заміни аварійної ділянки магістральної теплової мережі по проспекту Героїв Дніпра довжиною 120 м. Замість старого зношеного трубопроводу прокладають нові металеві попередньо ізольовані поліуретаном труби діаметром 530 мм. Здійснено заміну трубопроводу гарячого водопостачання в мікрорайоні № 6. Зокрема, транзитного і підвідного трубопроводів в районі одного з будинків по проспекту Героїв Дніпра. Виконання цих робіт значно покращило якість послуги з гарячого водопостачання у п’яти багатоповерхівках. Також здійснюється планова робота щодо гідравлічних випробувань теплових мереж, ревізії запірної арматури, а у разі необхідності — її заміни на трубопроводах на різних ділянках мережі.

4 червня після планової зупинки твердопаливної котельні в мікрорайоні № 15 фахівці КВП «Теплоенерго» збиралися відновити її роботу, щоб забезпечити подачу гарячої води споживачам. Але у зв’язку з частими відключеннями електропостачання АТ «Полтаваобленерго» цього об’єкту на 1,5-2 години є великі ризики для роботи твердопаливного котла, це може призвести до непередбачуваних наслідків, повідомив Павло Сніжко.

«Ми неодноразово зверталися до «Полтаваобленерго» щодо зміни графіків відключення електропостачання, щоб мати змогу переключатися з одного вводу подачі електроенергії на інший. Адже, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, критична інфраструктура має працювати, щоб забезпечувати водопостачання, водовідведення, подачу гарячої води в тих містах, де наявна така можливість. Ми є саме таким містом», — наголосив директор КВП.

Він зауважив, що забезпечення гарячого водопостачання є цілком обгрунтованим з економічної точки зору, адже у випадку його відсутності мешканцями багатоповерхівок для підігріву води використовуватиметься та ж сама електроенергія й газ. А витрати будуть значно більшими, ніж на забезпечення централізованого гарячого водопостачання. До того ж відсутність подачі гарячої води, зазначив Павло Сніжко, негативно впливає як на внутрішньобудинкові системи, так і зовнішні мережі, тобто призводить до передчасного їх руйнування. А з 1 червня значно зросла вартість електроенергії.

«Єдиний тариф на електроенергію для населення сягнув 4,32 грн/кВт. Тож чекаємо на можливі зміни», — підсумував директор КВП.

Чимало споживачів звертаються до підприємства стосовно нарахувань за теплову енергію, яка витрачається на забезпечення функціонування мереж у житлових будинках, особливо в тих, де встановлено загальнобудинкові лічильники, зазначає Павло Сніжко.

«Облаштування житлового фонду міста загальнобудинковими приладами обліку гарячої води продовжується. Адже цього вимагає Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», — підкреслив директор КВП. — Оскільки загальнобудинкові мережі належать співвласникам багатоповерхівок, то й дбати про їхній стан та утеплення мають мешканці будинку».

Павло Сніжко також наголосив, що «в місті вже не один рік існують програми співфінансування щодо реалізації проєктів, спрямованих на ремонт й модернізацію внутрішньобудинкових інженерних систем».

«Дбайливий господар мусить турбуватися про задовільний стан належного йому майна», — упевнений Павло Сніжко. Очільник КВП констатує: «Щоб мати можливість ремонтувати мережі водо- і теплопостачання, модернізувати обладнання котелень, купувати вкрай необхідне сучасне устаткування, потрібні кошти».

«До того ж фінансовий ресурс необхідний для розрахунків з постачальниками газу, електроенер­гії, холодної води, на заробітну плату працівникам підприємства, — наголошує Павло Сніжко. — Тож споживачі послуг КВП «Теплоенерго» повинні своєчасно виконувати свої зобов’язання: розраховуватися за отримані послуги, а не накопичувати борги».

Директор КВП підкреслив, що оплата отриманих послуг є основним джерелом надходжень підприємства, і закликав споживачів якомога швидше погасити борги.

«Якщо ж немає можливості одразу сплатити заборгованість, передбачена можливість реструктуризації боргу, для чого необхідно подати відповідну заяву. Інакше стягнення заборгованості відбуватиметься в судовому порядку», — попередив Павло Сніжко.

У разі прийняття судового рішення про стягнення заборгованості, зауважив він, виконавець може арештувати всі банківські рахунки споживача, з яких списуватиметься сума поточної заборгованості.

«Крім того, передбачена можливість арешту і навіть конфіскації майна, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати», — зазначив Павло Сніжко і наголосив, що підприємство «продовжує активну боротьбу з боржниками».