Полтавщину очікують грози та шквали: оголошено жовтий рівень небезпеки

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Полтавській області. 12 липня в другій половині дня очікуються грози, що супроводжуватимуться місцями шквалами 15-20 м/с.
Через можливі небезпечні погодні умови оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Жителів Полтави та області просять бути обережними та вживати необхідних заходів безпеки під час грози.
Нагадаємо, що 7 травня гроза у Кременчуці лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева. А після зливи 5 червня пів міста затопило. А у дворі багатоповерхівки на вулиці Київська,14 тоді ж у промоїну провалилася автівка.
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