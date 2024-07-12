Полтавщину очікують грози та шквали: оголошено жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 407

У другій половині дня очікуються грози та шквали до 20 м/с

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Полтавській області. 12 липня в другій половині дня очікуються грози, що супроводжуватимуться місцями шквалами 15-20 м/с.

Через можливі небезпечні погодні умови оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Жителів Полтави та області просять бути обережними та вживати необхідних заходів безпеки під час грози.