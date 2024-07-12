У Кременчуці патрульні затримали мопедиста з рівнем сп'яніння, що перевищував норму в 15 разів

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11 липня, близько 13.00, на вулиці Каховській у Кременчуці патрульні зупинили мопед Honda Dio за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 47-річним водієм поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Встановили, що водій не має права керування транспортним засобом. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестеру. Результат показав 3,13 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за наступними статтями КУпАП:

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);

ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, повторно протягом року);

ч. 7 ст. 121 (Керування не зареєстрованим транспортним засобом, повторно протягом року);

ч. 5 ст. 121 (Керування транспортним засобом водієм без мотошолома).

Водія відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що 10 липня у Піщаному легковик злетів з дороги у стовп, водій переконує правоохоронців, що напився уже після ДТП.