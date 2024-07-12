З якими найбільше питаннями звертались жителі Кременчука до влади

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У Кременчуці також продовжили роботу «телефону довіри»

За пів року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло 4185 звернень. Про це стало відомо з рішення виконкому про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у виконавчому комітету Кременчуцької міської ради.

Найбільше жителі міста мали питання щодо соціального захисту (військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, малозахищених верств населення), житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, сімейної політики та захисту прав дітей, землекористування.

У Кременчуці також продовжили роботу «телефону довіри» і зберегли можливість подання заяв у електронному вигляді, йдеться у рішенні виконавчого комітету.

Нагадаємо, на прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку.