Анатолія Тараненка з Кременчуччини, якого обвинувачують за перехід на позиції ДНР, відправили під варту

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 435

20 червня Чечелівський районний суд Дніпра відправив під варту на два місяці військового Анатолія Тараненка, якого звільнили з російського полону у травні 2025 року. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за перехід на позиції ДНР. Наприкінці січня 2021 року чоловік добровільно залишив українську бригаду і перейшов на бік росіян. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення із Єдиного реєстру судових рішень.

Анатолія Тараненка відправили під варту з можливістю внесення застави розміром 908 400 гривень.

У разі внесення застави він буде зобов’язаний прибувати до прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований чи де проживає; повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання та інше.

Його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України «Дезертирство» та частиною 3 статті 410 ККУ «Привласнення військового майна». За це йому загрожує до 12 років увʼязнення.





Хто такий Анатолій Тараненко?

51-річний Анатолій Тараненко — колишній водій-механік 1-ї Сіверської танкової бригади. Він родом із села Висока Вакулівка Козельщинської громади. Пізніше він із сім’єю переїхав до села Буняківка, що в Решетилівській ТГ. Чоловік має трьох сестер, але нині з ними зв’язку не підтримує. Як розповідала Суспільному староста села Висока Вакулівка Світлана Лавренко, із сестрами чоловік перестав спілкуватися ще до військової служби. Він заблокував їхні телефонні номери без явних причин. Із дружиною чоловік розлучився, троє дітей лишилися з нею. У самого Тараненка залишилися заборгованості за кредитами та аліментами.

Як і чому Тараненко потрапив до «ДНР»?

29 січня 2021 року за фактом зникнення солдата Тараненка в Кураховому судили керівника підрозділу, у якому служив дезертир, і призначили йому штраф — більш ніж дві з половиною тисячі гривень. Окреме провадження розпочали і безпосередньо щодо Тараненка вже у Волновасі, про це відомо з Єдиного держреєстру судових рішень. Слідчі з’ясували, що втік зі своїх позицій він 28 січня 2021-го. Тоді чоловік охороняв командно-спостережний пункт та вирішив добровільно його покинути, перейти до позицій «ДНРівців». Ті до своєї армії його не долучили, натомість забрали в полон.

Через окупацію Волновахи з березня 2022-го розгляд справи Тараненка поновили у Чечелівському райсуді Дніпра. У червні цього року під час засідання обвинувачений розповів, що перейшов до «ДНРівців» після того, як його побили побратими, він у стані афекту пішов до мінного поля, аби вчинити самогубство. І повзаючи полями, під ранок наступного дня потрапив у полон біля Оленівки.

Пристосуванець у російському полоні

У полоні Анатолій отримав поблажливе ставлення та різні привілеї. Там він мав прізвисько «Полтава», очевидно, за регіоном народження. Він натомість працював на російську пропаганду: роздавав інтерв’ю журналістам, спілкувався з іншими колаборантами та намагався здобути громадянство РФ. Про це Суспільному розповів український військовий Данило Кравець, який перебував у полоні разом із Тараненком у Донецьку та Горлівці.

Перебуваючи в полоні у Донецьку, Анатолій Тараненко вдавався до погроз своїм побратимам. Крім цього, чоловік доносив на них.

Повернення полоненого до України

Анатолія Тараненка здали українському суду самі росіяни, повернувши разом із іншими військовополоненими. Одним із перших на це звернув увагу командувач 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» Денис Прокопенко у своєму дописі на Facebook. Особу Тараненка встановив ветеран Віктор Лахно. На запитання «Чому зрадника повернули до України?» в Координаційному штабі пояснили, що не могли вплинути на списки полонених через стислі терміни обміну.

Як стало відомо з даних судового реєстру, Тараненко перебував у Вінницькому військовому шпиталі, де відновлювався після російського полону. Йому зробили операцію на нирках. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.