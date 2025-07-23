«За місяць народився син, якого він так і не побачив»: у Кременчуці родинам двох загиблих Героїв передали їх нагороди

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 820

У Кременчуцькій РВА висловили співчуття рідним полеглих захисників України та запевнили, що для них завжди буде всебічна підтримка та допомога

Сьогодні, 23 липня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили бойові нагороди родинам двох загиблих захисників України. Полеглі Герої були нагороджені посмертно указами Президента України за військову доблесть, мужність, хоробрість, проявлені у боях під час захисту українського народу.

Державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців передали заступник начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та командир військової частини 3059 Національної гвардії України Олег Довгалюк.

Орден «За мужність» II ступеня передали родині загиблого старшого солдата Поповича Сергія Миколайовича. Він народився 27 лютого 1987 року в селі Зибкове Онуфріївського району Кіровоградської області.

Він був учасником бойових дій ще за часів АТО, а боронити Україну почав із перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у військовій частині Національної гвардії України в Кременчуці, а згодом був переведений до 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія».

Служив на посаді старшого механіка-водія (на бойових машинах піхоти) 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3102 НГУ. Воювати довелося на Донеччині, Луганщині та Харківщини. Саме там під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Липці Харківської області 12 жовтня 2024 року Сергій загинув.

У полеглого воїна лишилась мати, дружина та двоє дітей.

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Орден «За мужність» II ступеня передали родині загиблого старшого солдата Братка Артема Дмитровича. Він народився 21 квітня 1995 року в селі Бондарі, Кременчуцького району. Навчався в Зарудянській школі та Комсомольському вищому професійному гірничому училищі. Працював у Кременчуці на КП «Муніципальна варта». Проходив службу у 107-й реактивно-артилерійській бригаді.

На захист України Артем Братко став у перші дні повномасштабного вторгнення — 5 березня 2022 року.

Служив на посаді старшого кулеметника взводу оперативного призначення на бронетранспортерах однієї із військових частин Національної гвардії України.

Загинув військовий 11 жовтня 2024 року виконуючи бойове завдання біля селища Миропільське Сумської області

У полеглого воїна лишилась мати, дружина та син.

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Артем Даценко та Олег Довгалюк висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога.

Після передачі нагород про своїх дітей розповіли матері загиблих Героїв.

— Він міг би нікуди не йти. Але пішов і помер за нас… Він сказав мені, мамо, а хто як не я? Хто вас буде захищати? Як не ми, то хто? – розповіла мати загиблого воїна Сергія Поповича пані Валентина.

Про свого сина — Артема Братка, розповіла його мати пані Ірина.

— Вранці 24-го лютого він зателефонував мені й спитав, що йому робити? Я відповіла, що як військова кажу «так», а як мати — «ні». А він відповів, що вже з речами зібрався йти до військкомату. Так він добровільно став на захист України. Артем завжди говорив, що хоче, щоб його сім’я їм гордилася. У нас була сім’я військових, і він сказав, також йде слідом за нами. Але перемоги він не дочекався. Моя дитина загинула так, як і інші Герої, за нас, за нашу незалежність, волю, майбутнє, за наших дітей і онуків. У нього за місяць до загибелі народився синочок, якого він так і не побачив, — сказала пані мати Ірина зі слизами на очах.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

Нагадаємо, 3 липня у Кременчуці родинам двох полеглих Героїв передали їх бойові нагороди.

А 20 червня у Кременчуці родинам сімох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди.