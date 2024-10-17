«Кожен командир мріє про такого воїна, як він»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні нацгвардійця Сергія Поповича

Сергій був учасником бойових дій ще за часів АТО, боронити Україну почав із перших днів повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 17 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого захисника, військовослужбовця 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Сергія Поповича.
Провести в останню путь полеглого захисника зібралися рідні та друзі, знайомі сім’ї, приїхали бойові побратими.
Нам вдалося поговорити із військовослужбовцем із позивним «Комісар» — командиром роти, де Сергій служив. Говорить, раніше приїздили із фронту сюди разом прощатися із полеглими побратимами. А тепер от проводжає в останню путь і Сергія…
У Кременчуці і «Комісар», і Сергій прослужили трохи більше року — у червні 2023 року їх обох перевели до складу 13-ї бригади НГУ «Хартія». Пройшли навчання за кордоном, а потім у березні 2024 року їх відправили на бойові позиції — спочатку на Донеччину, згодом на Луганщину, у напрямку Кремінної.
На сході Сергій прослужив недовго, продовжує «Комісар». У середині травня їх перекинули на Харківщину. Під час служби Сергій виконував обов’язки механіка-водія БТР.
Розповів військовий і про загибель свого товариша. Останній бій Сергій прийняв 12 жовтня 2024 року на Харківщині.
«Комісар» додає: така загибель товариша стала для них не лише тяжкою втратою, але ще й несподіваною. Позиції на той час у хлопців були умовно безпечними і, здавалося, ніякої загрози не варто було й очікувати. Але вийшло інакше…
Залишилися у Сергія мати, дружина та двоє дітей.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Сергія Поповича у селі Зибкове на Кіровоградщині.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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