Підпалив свою співмешканку: апеляційний суд залишив без змін вирок для мешканця Глобинської громади

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 243

За ґратами чоловік проведе 10 років та 6 місяців

Апеляційний суд залишив без змін вирок Глобинського районного суду щодо жителя Глобинської громади, який підпалив свою співмешканку. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники Глобинської окружної прокуратури.

У матеріалах справи зазначено, що у січні минулого року 46-річний житель Глобинської громади разом зі своєю співмешканкою вживали алкоголь, а тоді вирішив позбавити її життя. Задля цього він вилив на неї запалювальну суміш та підпалив жінку.

В результаті цього потерпіла отримала 37% опіків тіла та тяжкі тілесні ушкодження і вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Судили чоловіка за ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Вирок суду - 10 років та 6 місяців позбавлення волі.

Проте підсудний із вироком не погодився та спробував оскаржити його в апеляційній інстанції. Проте й апеляційний суд підтвердив наявність в діях засудженого умислу на заподіяння смерті потерпілій із особливою жорстокістю, а призначене покарання визнав справедливим та достатнім для виправлення засудженого.

Тож чоловік таки проведе за ґратами 10,5 років.

Нагадаємо, на початку року у селі Великі Сорочинці 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував вбивством.