Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Підпалив свою співмешканку: апеляційний суд залишив без змін вирок для мешканця Глобинської громади

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 243

 

За ґратами чоловік проведе 10 років та 6 місяців

Апеляційний суд залишив без змін вирок Глобинського районного суду щодо жителя Глобинської громади, який підпалив свою співмешканку. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники Глобинської окружної прокуратури.

У матеріалах справи зазначено, що у січні минулого року 46-річний житель Глобинської громади разом зі своєю співмешканкою вживали алкоголь, а тоді вирішив позбавити її життя. Задля цього він вилив на неї запалювальну суміш та підпалив жінку. 

В результаті цього потерпіла отримала 37% опіків тіла та тяжкі тілесні ушкодження і вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Судили чоловіка за ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Вирок суду - 10 років та 6 місяців позбавлення волі.

Проте підсудний із вироком не погодився та спробував оскаржити його в апеляційній інстанції. Проте й апеляційний суд підтвердив наявність в діях засудженого умислу на заподіяння смерті потерпілій із особливою жорстокістю, а призначене покарання визнав справедливим та достатнім для виправлення засудженого.

Тож чоловік таки проведе за ґратами 10,5 років.

Нагадаємо, на початку року у селі Великі Сорочинці 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував вбивством.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: підпал прокуратура суд апеляційний суд Глобинщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх