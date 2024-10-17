Поблизу Градизька затримали водія, який перевозив близько 60 кг риби

Днями поблизу Градизька на Кременчуччині представники Держекоінспекції та поліція зупинили водія, який незаконно перевозив в автомобілі близько 60 кг риби. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Під час огляду автомобіля посадовці виявили пластикові контейнери, де риба й знаходилася.
При собі водій не мав відповідних документів на перевезення риби. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували правопорушення та встановили усі причини та обставини.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали браконьєрів, як наловили риби на понад 1 млн грн.
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