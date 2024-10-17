На Полтавщині конфіскували майже 23 га земель, якими володіли росіяни та білоруси — прокуратура

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Ще майже 23 га земель на Полтавщині рішенням суду конфіскували у росіян та білорусів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, протягом останніх двох років прокурори скерували до судів 27 позовних заяв щодо конфіскації 33 земельних ділянок загальною площею понад 104 га, які перебували у власності росіян та білорусів.

Наразі суди Полтавщини ухвалили рішення про конфіскацію 9-ти земельних ділянок загальною площею майже 25 га, інші позови поки що перебувають на розгляді.

Реально ж виконано поки що 8 рішень судів та конфісковано 8 земельних ділянок загальною площею майже 23 га загальною вартістю 2,4 млн грн.

Нагадаємо, відсуджує землю у росіян, які незаконно нею володіли, і Кременчуцька окружна прокуратура.



