Кременчук, Гроші

Кременчук витратить понад 400 млн грн на держуправління, левова частка — зарплати

Сьогодні, 19:01

 

Кошти спрямують на роботу міськради, зарплати, цифровізацію та ремонти приміщень

У 2026 році в бюджеті Кременчука на сферу державного управління передбачили 435,8 млн грн із загального фонду. Відповідні видатки враховані в міському бюджеті, який затвердили на сесії міськради 19 грудня.

Основним завданням міської ради та її виконавчих органів у 2026 році визначили забезпечення стабільної роботи органів місцевого самоврядування та надання якісних і доступних адміністративних і соціальних послуг мешканцям громади.

Основні видатки

Найбільшу частину коштів у 2026 році спрямують на оплату праці — 325,7 млн грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачили 18,6 млн грн. Окремо в бюджеті заклали 6,7 млн грн капітальних видатків. Ці кошти планують використати на:

  • капітальний ремонт приміщень органів місцевого самоврядування;
  • придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки та іншого обладнання.

Пріоритети роботи міськради

Серед ключових напрямів роботи виконавчих органів у 2026 році — підвищення прозорості та відкритості місцевої влади, розвиток електронного урядування й цифрових сервісів, а також залучення громадськості до ухвалення рішень.

У міськраді також планують:

  • впроваджувати сучасні інформаційні технології та цифрові інновації;
  • розвивати відкриті дані й цифрові навички громадян;
  • посилювати бюджетну дисципліну та контроль за витрачанням коштів;
  • удосконалювати систему оцінки ефективності надання послуг;
  • вивчати та впроваджувати кращі практики місцевого самоврядування.

У міськраді зазначають, що фінансування має забезпечити ефективну роботу органів місцевого самоврядування та реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Нагадаємо, 19 грудня депутати затвердили розміри зарплат мера Кременчука, його заступників та секретаря міської ради. У рішенні передбачено щомісячне преміювання міського голови у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням усіх надбавок. 

Автор: Телеграф
Теги: зарплата чиновники
