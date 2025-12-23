Кременчук витратить понад 400 млн грн на держуправління, левова частка — зарплати

У 2026 році в бюджеті Кременчука на сферу державного управління передбачили 435,8 млн грн із загального фонду. Відповідні видатки враховані в міському бюджеті, який затвердили на сесії міськради 19 грудня.
Основним завданням міської ради та її виконавчих органів у 2026 році визначили забезпечення стабільної роботи органів місцевого самоврядування та надання якісних і доступних адміністративних і соціальних послуг мешканцям громади.
Найбільшу частину коштів у 2026 році спрямують на оплату праці — 325,7 млн грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачили 18,6 млн грн. Окремо в бюджеті заклали 6,7 млн грн капітальних видатків. Ці кошти планують використати на:
Серед ключових напрямів роботи виконавчих органів у 2026 році — підвищення прозорості та відкритості місцевої влади, розвиток електронного урядування й цифрових сервісів, а також залучення громадськості до ухвалення рішень.
У міськраді також планують:
У міськраді зазначають, що фінансування має забезпечити ефективну роботу органів місцевого самоврядування та реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Нагадаємо, 19 грудня депутати затвердили розміри зарплат мера Кременчука, його заступників та секретаря міської ради. У рішенні передбачено щомісячне преміювання міського голови у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням усіх надбавок.
