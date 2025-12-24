З 25 грудня у Кременчуці запускають новий тролейбусний маршрут

Маршрут 17А+ з’єднає мікрорайон Ревівка з центральною частиною міста та Молодіжним
З 25 грудня в Кременчуці курсуватиме новий тролейбусний маршрут 17А+. Він забезпечить пряме сполучення між Ревівкою, центром міста та мікрорайоном Молодіжний.
Як повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради, на маршруті працюватиме сучасний електротранспорт, який зробить поїздки містом більш зручними та комфортними для пасажирів.
Нагадаємо, що рішення про запуск нового маршруту прийняли минулого місяця.
