На маршрут № 10А у Кременчуці повертається великовмісний автобус

Відзавтра, із 25 грудня, у Кременчуці знову вийде на маршрут № 10А великовмісний автобус. Про це повідомили у пресслужбі Кресенчуцької міської ради.
Відомо, що автобус обслуговуватиме мікрорайон Лашки та працюватиме за звичайним графіком.
Нагадаємо, вперше комунальний автобус № 10А поїхав на Лашки у 2020 році. У листопаді минулого року на маршрут запустили додатковий автобус, який мав «закривати вікно» з 10.30 до 12.00. Проте вже за 10 днів його скасували через низький пасажиропотік.
