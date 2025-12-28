Учора армія РФ двічі атакувала Полтавщину: є влучання в енергетичний об'єкт

Упродовж суботи, 27 грудня, армія РФ двічі атакувала Полтавьску область. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджень зазнало технологічне обладнання. Нині фахівці працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, ще одна випущена росіянами ракета впала у Миргородському районі на відкритій території.
В обох випадках обійшлося без посраждалих.
Нагадаємо, учора близько 7.20 звуки вибухів лунали у Кременчуці. А близько 16.10 мешканці Миргорода повідомили редакції «Кременчуцького Телеграфа» про вибухи у їхньому місті.
