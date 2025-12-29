У Полтавській області на новорічні свята скасовують низку приміських поїздів

Обмеження діятимуть по всій Україні, зокрема й у Полтавській області

Укрзалізниця повідомила про призупинення руху приміських та регіональних рейсів на деякий час. Рішення повʼязане зі зменшенням кількості пасажирів на цих напрямках.

У Полтавській області 1 січня 2026 року не курсуватимуть:

поїзд №6951 Світловодськ—Бурти ;

поїзд №6952 Бурти—Світловодськ ;

поїзд №6333 Бахмач-Пасажирський—Гребінка.

1 та 2 січня не курсуватимуть:

поїзд №6524/6523 Ніжин—Гребінка ;

поїзд №6526/6525 Гребінка—Ніжин ;

поїзд №6878 Кременчук-Пасажирський—Кобеляки ;

поїзд №6877 Кобеляки—Кременчук-Пасажирський.

Детальніше ознайомитись з розкладом руху можна на сайті Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли, що з 28 грудня з Кременчука можна буде дістатися до польського міста Перемишль прямим залізничним сполученням.