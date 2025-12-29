Сніг, хуртовини та ожеледиця— синоптики попереджають про ускладнення погоди

Сьогодні на Полтавщині прогнозують складні погодні умови — сніг і мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледицю на дорогах.
Полтавський гідрометцентр інформує, що протягом доби, 29 грудня, в області буде хмарно. Очікується сніг і мокрий сніг, місцями можливі хуртовини та налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Синоптики також прогнозують сильні пориви вітру. Температура повітря по області коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.