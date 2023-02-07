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Резніков пояснив причини зменшення виплат військовослужбовцям у тилу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 361

 

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється

Міноборони скасувало доплати по 30 тисяч грн на місяць військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, але збільшило грошову винагороду. Таке ж рішення прийнято і щодо військовослужбовців та співробітників МВС.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Українській правді», розповів про причини такого рішення та як тепер розраховуватимуть грошове забезпечення військових.

— Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності. Коли було введено інститут «100 тисяч і 30 тисяч», мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тис. на самому «передку» і 30 тисяч тим, хто поруч, або на блокпостах, або на бойовому чергуванні й так далі, сказав міністр.

Олексій Резніков пояснив, що коли почалося вторгнення, то майже вся країна була полем бою. Тоді було справедливо платити всім військовим або 100 тисяч, або хоча б 30 тисяч грн.

— Але зараз бійці, які реально на «передку», у найбільш напружених місцях, кажуть: «Ми тут отримуємо, а ті, хто нічого не роблять... отримують ті самі гроші» це несправедливо», зазначив міністр.

Окрім того, за його словами, є великі складнощі з державним бюджетом.

— Війна затягнулася, пішов другий рік. У нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю. Кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати й так далі. Бюджетні спроможності у нас мінус стосовно того, скільки ми заробляємо, пояснив Олексій Резніков.

Водночас зі скасуванням додаткової грошової винагороди для тих військових, що знаходяться в тилу, збільшилось грошове забезпечення військовослужбовців.

— Раніше звичайний стрілець (мінімальне грошове забезпечення у ЗСУ — ред.) отримував 13 тисяч грн. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч грн. А якщо він на бойовому виконанні біля «передка»: на блокпості чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні плюс ще 30 тисяч. Тож у нього буде 50 тисяч. Якщо він на «нулі», на рівні батальйону то тоді він буде 120 тисяч грн отримувати, розповів міністр.

Резніков наголосив, що тим, хто служить у тилу і нічим не ризикує, несправедливо платити ті самі гроші, що й бійцям на фронті чи поруч з фронтом.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення росії зарплата українських військових складається із двох частин: грошового забезпечення відповідно до звання, посади й вислуги років, доплат та премії, а також додаткової грошової винагороди, призначеної постановою Кабміну №168 від 28.02.2022 року.
Починаючи із 24 лютого минулого року, українські військові, які не беруть участі безпосередньо в боях, отримували додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч грн на місяць. Якщо військові беруть участь у бойових діях, то розмір винагороди до 100 тисяч грн на місяць пропорційно від кількості днів, які вони виконували бойові завдання на фронті.
З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають у тилу, поза зоною бойових дій на сході, півдні або півночі країни, скасують додаткову місячну виплату в розмірі 30 тисяч грн. Про це стало відомо від пресслужби Міноборони 31 січня

Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць
Щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення військовим та поліцейським
Спростування чуток про додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч грн військовослужбовцям
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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони виплати військові
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