Резніков пояснив причини зменшення виплат військовослужбовцям у тилу

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється
Міноборони скасувало доплати по 30 тисяч грн на місяць військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, але збільшило грошову винагороду. Таке ж рішення прийнято і щодо військовослужбовців та співробітників МВС.
Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Українській правді», розповів про причини такого рішення та як тепер розраховуватимуть грошове забезпечення військових.
Олексій Резніков пояснив, що коли почалося вторгнення, то майже вся країна була полем бою. Тоді було справедливо платити всім військовим або 100 тисяч, або хоча б 30 тисяч грн.
Окрім того, за його словами, є великі складнощі з державним бюджетом.
Водночас зі скасуванням додаткової грошової винагороди для тих військових, що знаходяться в тилу, збільшилось грошове забезпечення військовослужбовців.
Резніков наголосив, що тим, хто служить у тилу і нічим не ризикує, несправедливо платити ті самі гроші, що й бійцям на фронті чи поруч з фронтом.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення росії зарплата українських військових складається із двох частин: грошового забезпечення відповідно до звання, посади й вислуги років, доплат та премії, а також додаткової грошової винагороди, призначеної постановою Кабміну №168 від 28.02.2022 року.
Починаючи із 24 лютого минулого року, українські військові, які не беруть участі безпосередньо в боях, отримували додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч грн на місяць. Якщо військові беруть участь у бойових діях, то розмір винагороди — до 100 тисяч грн на місяць пропорційно від кількості днів, які вони виконували бойові завдання на фронті.
З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають у тилу, поза зоною бойових дій на сході, півдні або півночі країни, скасують додаткову місячну виплату в розмірі 30 тисяч грн. Про це стало відомо від пресслужби Міноборони 31 січня
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер