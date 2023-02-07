Резніков пояснив причини зменшення виплат військовослужбовцям у тилу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 361

Міноборони скасувало доплати по 30 тисяч грн на місяць військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, але збільшило грошову винагороду. Таке ж рішення прийнято і щодо військовослужбовців та співробітників МВС.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Українській правді», розповів про причини такого рішення та як тепер розраховуватимуть грошове забезпечення військових.

— Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності. Коли було введено інститут «100 тисяч і 30 тисяч», мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тис. на самому «передку» і 30 тисяч — тим, хто поруч, або на блокпостах, або на бойовому чергуванні й так далі, — сказав міністр.

Олексій Резніков пояснив, що коли почалося вторгнення, то майже вся країна була полем бою. Тоді було справедливо платити всім військовим або 100 тисяч, або хоча б 30 тисяч грн.

— Але зараз бійці, які реально на «передку», у найбільш напружених місцях, кажуть: «Ми тут отримуємо, а ті, хто нічого не роблять... отримують ті самі гроші» — це несправедливо», — зазначив міністр.

Окрім того, за його словами, є великі складнощі з державним бюджетом.

— Війна затягнулася, пішов другий рік. У нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю. Кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати й так далі. Бюджетні спроможності у нас мінус стосовно того, скільки ми заробляємо, — пояснив Олексій Резніков.

Водночас зі скасуванням додаткової грошової винагороди для тих військових, що знаходяться в тилу, збільшилось грошове забезпечення військовослужбовців.

— Раніше звичайний стрілець (мінімальне грошове забезпечення у ЗСУ — ред. ) отримував 13 тисяч грн. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тисяч грн. А якщо він на бойовому виконанні біля «передка»: на блокпості чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні — плюс ще 30 тисяч. Тож у нього буде 50 тисяч. Якщо він на «нулі», на рівні батальйону — то тоді він буде 120 тисяч грн отримувати, — розповів міністр.

Резніков наголосив, що тим, хто служить у тилу і нічим не ризикує, несправедливо платити ті самі гроші, що й бійцям на фронті чи поруч з фронтом.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення росії зарплата українських військових складається із двох частин: грошового забезпечення відповідно до звання, посади й вислуги років, доплат та премії, а також додаткової грошової винагороди, призначеної постановою Кабміну №168 від 28.02.2022 року.

Починаючи із 24 лютого минулого року, українські військові, які не беруть участі безпосередньо в боях, отримували додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч грн на місяць. Якщо військові беруть участь у бойових діях, то розмір винагороди — до 100 тисяч грн на місяць пропорційно від кількості днів, які вони виконували бойові завдання на фронті.

З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають у тилу, поза зоною бойових дій на сході, півдні або півночі країни, скасують додаткову місячну виплату в розмірі 30 тисяч грн. Про це стало відомо від пресслужби Міноборони 31 січня