Освітян та батьків Кременчука кличуть на марафон щодо онлайн-безпеки дітей

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 164

Також можна буде узяти участь у розіграші подарунків

Сьогодні, 7 лютого, з 12.00 до 16.00 відбудеться онлайн-марафон до Дня безпечного інтернету. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, інформація буде корисною для освітян та батьків. Участь безкоштовна.

На заході можливо:

почути експертні виступи та отримати корисні поради щодо онлайн-безпеки дітей;

поставити запитання експертам наживо;

пройти онлайн-опитування та квест;

узяти участь у розіграші подарунків.

Під час марафону також представлять можливості цифрових інструментів та платформ Google для безпечного перебування в інтернеті.

Долучитися до заходу можна о 12.00 за цим посиланням. Програма та корисні матеріали доступні на сайті заходу.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти й науки України та Міністерства цифрової трансформації України.