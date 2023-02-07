Освітян та батьків Кременчука кличуть на марафон щодо онлайн-безпеки дітей

Сьогодні, 7 лютого, з 12.00 до 16.00 відбудеться онлайн-марафон до Дня безпечного інтернету. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, інформація буде корисною для освітян та батьків. Участь безкоштовна.
На заході можливо:
Під час марафону також представлять можливості цифрових інструментів та платформ Google для безпечного перебування в інтернеті.
Долучитися до заходу можна о 12.00 за цим посиланням. Програма та корисні матеріали доступні на сайті заходу.
Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти й науки України та Міністерства цифрової трансформації України.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер