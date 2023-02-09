Кременчужани замерзають у тролейбусах

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 228

Пасажири мерзнуть, поки їдуть 30-40 хвилин, що вже казати про кількагодинні зміни кондукторів

За вікном -10, у салонах тролейбусів йде пар з ротів пасажирів, кондукторка зішкрібає лід з вікна, щоб бачити, скільки людей на зупинці. У таких умовах кременчужани їдуть на роботу чи до лікарні, годинами працюють кондуктори.

Місцева влада заявляє, що це через економію електроенергії. І можна було б повірити, адже обласна влада стверджувала, що Полтавщина не генерує електроенергію для власних потреб.

Але у Полтаві тролейбуси працюють з опаленням салонів. Обласний центр знаходиться в одній області з Кременчуком. На питання чи не забороняла Полтавська обласна військова адміністрація чи Рада оборони області вмикати опалення у салонах тролейбусів, пресслужба ОВА відповіла, що про таку заборону мова не йшла.

Варто зауважити, що у кабінах тролейбусів температура досягає понад 20 градусів на сонечку. Про це свідчить термометр на склі.

Принагідно нагадуємо, що ст. 6 Закону України від 29.06.2004 № 1914-IV «Про міський електричний транспорт» вимагає надавання якісних і безпечних транспортних послуг. Чи можна назвати проїзд у промерзлих тролейбусах якісною та безпечною послугою?

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