Під Вугледаром загинув військовий Дмитро Труба з Кременчуччини

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 400

Хлопець навчався у Кременчуці й після закінчення одразу встав на захист держави

6 лютого у війні за волю та свободу України поліг молодий чоловік, мешканець міста Глобине Кременчуцького району – Дмитро Олександрович Труба.

Народився воїн 26 січня 2001 року в місті Глобине. Після закінчення школи вступив до Професійно-технічного училища №26 у Кременчуці, де здобув професію слюсаря-ремонтника. Влітку Дмитро прийшов до центру комплектування аби підписати контракт зі Збройними Силами України. 1 листопада хлопець був направлений до 169 навчального центру смт Десна, де і розпочав свою службу. Згодом юнак проходив службу у складі 72 окремої механізованої бригади (військова частина А2167). Дмитро був командиром відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти.

Молодий чоловік стояв на захисті Батьківщини лише 3 місяці…6 лютого, поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині рашисти обстріляли позиції підрозділу де перебував Дмитро. Від отриманих поранень наш захисник загинув.