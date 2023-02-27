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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина увійшла в трійку регіонів, де найкраще організована рибоохоронна робота

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 235

 

Під час проведення рейдів інспектори Полтавського рибоохоронного патруля викрили понад 16 тисяч порушень

Держрибагентство України визнало регіони, де робота з рибоохоронного напрямку організована на високому рівні. До них увійшла й Полтавщина, а точніше Полтавський рибоохоронний патруль.

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації заявила начальниця Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич.

Вона розповіла, що за офіційними даними щодо рибоохоронної роботи майже усі показники у 2022 році дещо зменшились у порівнянні з 2021 роком. Це пов’язано з воєнним станом та введеними заборонами й обмеженнями на вихід суден й рибальство.

У 2022 році державні інспектори територіальних органів провели понад 7,9 тисячі рибоохоронних рейдів. Під час них вони викрили понад 16,7 тисячі порушень рибоохоронного законодавства, з яких визначені, як грубі 19%.

Минулого року на Полтавщині було виявлено 391 порушення щодо користування водними біоресурсами проти 1027, виявлених у 2021 році.

Під час рейдів державні інспектори органів рибоохорони вилучили у порушників понад 62 тони незаконно добутих водних біоресурсів та 13735 одиниць заборонених знарядь лову, крім того, затримали 392 транспортні засоби. 

— За 2022 рік державними інспекторами спільно з працівниками територіальних підрозділів Нацполіції в Полтавській області викрито 917 порушень Правил любительського та спортивного рибальства та складено 242 акти на вилучення майна, власник якого не встановлений.

За звітний період було затримано 675 порушників, вилучено 1314 одиниць заборонених знарядь лову, виявлено 18929 кг водних біоресурсів. Нараховано збитків на суму 43 млн 466 тисяч грн. Затримано та вилучено до прийняття рішення суду: один засіб та знаряддя лову із застосуванням електроструму, 52 плавучу транспортну одиницю та 111 одиниць іншого майна.

За 2022 рік було накладено 285617  грн штрафу, з яких уже стягнуто 119765 грн…

До територіальних підрозділів Національної поліції в Полтавській області було направлено 98 матеріалів на 111 особи про порушення природоохоронного законодавства, що містять ознаки кримінального проступку, — розповіла Оксана Кулинич.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держрибагентство рибоохоронний патруль Кременчуцька РВА порушники
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