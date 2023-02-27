Полтавщина увійшла в трійку регіонів, де найкраще організована рибоохоронна робота

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Під час проведення рейдів інспектори Полтавського рибоохоронного патруля викрили понад 16 тисяч порушень

Держрибагентство України визнало регіони, де робота з рибоохоронного напрямку організована на високому рівні. До них увійшла й Полтавщина, а точніше Полтавський рибоохоронний патруль.

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації заявила начальниця Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич.

Вона розповіла, що за офіційними даними щодо рибоохоронної роботи майже усі показники у 2022 році дещо зменшились у порівнянні з 2021 роком. Це пов’язано з воєнним станом та введеними заборонами й обмеженнями на вихід суден й рибальство.

У 2022 році державні інспектори територіальних органів провели понад 7,9 тисячі рибоохоронних рейдів. Під час них вони викрили понад 16,7 тисячі порушень рибоохоронного законодавства, з яких визначені, як грубі 19%.

Минулого року на Полтавщині було виявлено 391 порушення щодо користування водними біоресурсами проти 1027, виявлених у 2021 році.

Під час рейдів державні інспектори органів рибоохорони вилучили у порушників понад 62 тони незаконно добутих водних біоресурсів та 13735 одиниць заборонених знарядь лову, крім того, затримали 392 транспортні засоби.