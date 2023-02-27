У Кременчуці безвісти зникла дівчинка: знайшли в сусідньому селі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Вчора, 26 лютого, у Кременчуці безвісти зникла 11-річна дівчинка. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За словами рідних, неповнолітня пішла гуляти близько 10.30 та перестала виходити на зв'язок. Коли самостійні пошуки не дали результату, рідні звернулися за допомогою до поліції.

Невдовзі дитина сама вийшла на зв'язок та повідомила, що перебувала у друзів в одному із сіл Кременчуцького району. Наразі вона перебуває з родиною. З нею все добре.

Обставини інциденту з’ясовують працівники ювенальної поліції.