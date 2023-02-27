Нескорена маріупольчанка та кременчуцька студентка: як нейромережа уявляє українські міста в образі жінок

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 156

Штучний інтелект згенерував зображення українських міст в образі жінок, користуючись наявною для нього інформацією.

Зображення нейромережа генерує на основі запиту та тих відомостей, які вона мала про українські міста. Показово, що переважна більшість «портретів» має стурбований вираз обличчя, а дехто виглядає відверто виснаженим і, навіть, пораненим — так позначився на українському суспільстві рік російсько-української війни.

Кременчук нейромережа зобразила у вигляді молодої русявої студентки. Тернопіль нейромережа уявляє в образі кароокої рішучої галичанки, Київ в «уяві» штучного інтелекту виглядає як дівчина-студентка в центрі столиці. Хмельницький постав в образі дівчини у вбранні ХІХ століття, а Маріуполь в образі виснаженої, але нескореної жінки.







