У Полтаві в одному із автомобілів знайшли боєприпаси

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Вилучили понад 10 магазинів із набоями до автомата та гранату

Вчора, 26 лютого, у Полтаві, на вулиці Миру з автомобіля Volksvagen Transporter вилучили предмети схожі на боєприпаси. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Власником автомобіля виявився 40-річний мешканець сусідньої області. Під час огляду салону транспортного засобу слідчі виявили та вилучили понад 10 магазинів із набоями до автомата Калашникова та предмет, схожий на ручну гранату РГД-5. Наразі вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.