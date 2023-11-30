Опалення в салонах тролейбусів вмикати не планують — Малецький

Опалення в салонах комунальних тролейбусів Кременчука цьогоріч не вмикатимуть. Це пов’язано з економією електроенергії через її дефіцит в країні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 30 листопада.
Додамо, що до Кременчуцького Телеграфу містяни за останній місяць неодноразово звертались зі скаргою щодо низької температури в салонах тролейбусів. Подібні зауваження також лунали від кременчужан рік тому.
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