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Кременчук, Споживач

Опалення в салонах тролейбусів вмикати не планують — Малецький

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 444

 

З опаленням можуть виникнути віялові відключення

Опалення в салонах комунальних тролейбусів Кременчука цьогоріч не вмикатимуть. Це пов’язано з економією електроенергії через її дефіцит в країні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 30 листопада.

— Якщо ми ще будемо ще включати опалення в салонах, то можемо дійти до того, що у нас будуть знову віялові відключення. Тому зараз економимо на опаленні, на освітленні, — сказав мер.

Додамо, що до Кременчуцького Телеграфу містяни за останній місяць неодноразово звертались зі скаргою щодо низької температури в салонах тролейбусів. Подібні зауваження також лунали від кременчужан рік тому.

ПО ТЕМІ:

Кременчужани замерзають у тролейбусах

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: троллейбус КТУ опалення відключення електроенергії
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