У Кременчуці в очній формі навчання почне працювати дитсадок компенсуючого типу

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Група для дітей до 3 років продовжуватиме працювати дистанційно

З 1 грудня у Кременчуці дитячий садок компенсуючого типу №10 розпочне свою роботу. Набиратимуть дітей з 3-х річного віку з особливими освітніми потребами. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради 30 листопада.

Зазначено, що заклад готовий прийняти 25 дітей. Там працюватимуть 3 групи в режимі цілого дня з 7:00 до 17:30 з чотириразовим харчуванням. Група для дітей до 3 років продовжує працювати дистанційно, розповіли у міській раді.

— Під час повітряних тривог вихованці садочка разом із працівниками перебуватимуть в укритті КП «Теплоенерго», що знаходиться поряд із закладом, — йдеться у повідомленні.

Дитячий садок розташований за адресою: вул. Івана Мазепи, 47.

Додамо, що заклад дошкільної освіти компенсуючого типу створюють для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації.