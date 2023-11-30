У Кременчуці в очній формі навчання почне працювати дитсадок компенсуючого типу

З 1 грудня у Кременчуці дитячий садок компенсуючого типу №10 розпочне свою роботу. Набиратимуть дітей з 3-х річного віку з особливими освітніми потребами. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради 30 листопада.
Зазначено, що заклад готовий прийняти 25 дітей. Там працюватимуть 3 групи в режимі цілого дня з 7:00 до 17:30 з чотириразовим харчуванням. Група для дітей до 3 років продовжує працювати дистанційно, розповіли у міській раді.
Дитячий садок розташований за адресою: вул. Івана Мазепи, 47.
Додамо, що заклад дошкільної освіти компенсуючого типу створюють для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації.
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