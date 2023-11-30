Юних кременчужан кличуть на конкурс – створити новорічні прикраси або ялинку

Кременчуцький центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» запрошує юних кременчужан від 6 до 18 років взяти участь у щорічному міському конкурсі «Збережи ялинку». Як повідомила пресслужба мерії, кращі роботи братимуть участь в обласному етапі конкурсу.
Поробки на конкурс приймаються до 5 грудня включно. Переможців визначатимуть 6 грудня у шести номінаціях:
До кожної роботи обов’язково потрібно прикріпити етикетку з відомостями про автора: ім’я, по батькові, вік, назва роботи, номер телефону, найменування й адреса закладу освіти, прізвище керівника, техніка виконання роботи, номінація, примітка з позначкою «обов’язкове» чи «необов’язкове» повернення, а також фото готового виробу.
Роботи приймаються з 9.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 за адресами:
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