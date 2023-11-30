Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Юних кременчужан кличуть на конкурс – створити новорічні прикраси або ялинку

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 116

 

Кременчуцький центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» оголосив конкурс «Збережи ялинку»

Кременчуцький центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» запрошує юних кременчужан від 6 до 18 років взяти участь у щорічному міському конкурсі «Збережи ялинку». Як повідомила пресслужба мерії, кращі роботи братимуть участь в обласному етапі конкурсу.

Поробки на конкурс приймаються до 5 грудня включно. Переможців визначатимуть 6 грудня у шести номінаціях:

  • «Новорічно-різдвяна композиція»;
  • «Сюжетна композиція»;
  • «Стилізована ялинка»;
  • «Новорічний вінок»;
  • «Новорічний подарунок»;
  • «Традиційна народна іграшка».

До кожної роботи обов’язково потрібно прикріпити етикетку з відомостями про автора: ім’я, по батькові, вік, назва роботи, номер телефону, найменування й адреса закладу освіти, прізвище керівника, техніка виконання роботи, номінація, примітка з позначкою «обов’язкове» чи «необов’язкове» повернення, а також фото готового виробу.

Роботи приймаються з 9.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 за адресами:

  • проспект Свободи, 128;
  • вул. Софіївська, 69-А.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ялинки конкурс Академія майбутнього позашкільна освіта діти підлітки молодь прикраси
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх