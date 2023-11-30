На Полтавщині у будинку після пожежі знайшли мертву жінку

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Вчора, 29 листопада, у селі Кустолово Суходолка Полтавського району після пожежі у будинку знайшли тіло 80-річної жінки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини загибелі жінки.