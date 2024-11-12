Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Відео, Сюжети

Виготовлення солодощів в умовах війни: кондитерську фірму «Лукас» відвідав очільник ОВА Пронін

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 730 Коментарів: 1

 

Керманичу області показали процес виготовлення цукерок, розповіли про діяльність підприємства в умовах війни та працівників підприємства, які захищають Україну на фронті

Сьогодні, 12 листопада, з робочим візитом кондитерську компанію «Лукас» у Кременчуці відвідав голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Представники адміністрації компанії розповіли гостям про виробництво солодощів в умовах війни: де сировину беруть, як триває процес виготовлення та де потім товар реалізовують.

Зокрема, відвідувачам показали цех, де виготовляють цукерки.

 

Перед входом у приміщення усі представники делегації мали одягнути захисний одяг, а також пройти процес обробки рук, інакше автоматизована система не змогла б їх пропустити. 

Пронін ознайомився також із кількістю працівників на підприємстві та дізнався, скільки із них від початку війни пішли боронити Україну. Семеро працівників уже віддали своє життя за Батьківщину, ще один вважається зниклим безвісти.

Перед входом на підприємство є невелика капличка, біля якої встановлені меморіальні дошки в пам’ять про кожного загиблого на війні працівника. Філіп Пронін разом із мером Кременчука Віталієм Малецьким та іншими відвідувачами вшанували полеглих захисників.

 

— Вражає те, що практично з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років. І те, що ми бачимо зараз — продукція виробництва продається у 54-х країнах світу.

Пронін подякував працівникам підприємства за те, що в умовах війни не полишають країну, а продовжують працювати і наповнювати бюджет та підтримують родини працівників, які зараз воюють або вже загинули за Україну.

Нагадаємо, сьогодні з робочим візитом Філіп Пронін відвідав також одну із кременчуцьких лікарень.

1
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Лукас Пронін візит
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 142
Andron777:
Сьогодні, 16:12

Ти ба... І помилися, продезинфіцирувалися і переодяглися ще й помолились... Оце трудяги...


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх