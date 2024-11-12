Одну з кременчуцьких лікарень відвідав начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін

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12 листопада начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відвідав одну з кременчуцьких лікарень, повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Разом з ним до Кременчука прибули й заступники, а також директор департаменту здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак. До делегації увійшли також голова Кременчуцької районної державної адміністрації Олександр Аленін та міський голова Віталій Малецький.

Їм продемонстрували новітнє медичне обладнання, а також обладнання, що забезпечує енергонезалежність. Делегація відвідала травматологічне та нейрохірургічне відділення, а також перевірила укриття лікарні.

Подробиці візиту та фото — згодом.

Нагадаємо, що вчора Пронін також був у Кременчуці — представляв працівникам райдержадміністрації, головам громад та керівникам районних силових органів нового начальника Кременчуцької РДА Олександра Аленіна.

Також на цьому тижні медзаклади області відвідали міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та литовська делегація.