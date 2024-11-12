Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 0

У ніч на 12 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росія ударила 110 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська.

Також ударила по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області Чернігівщину, керованими авіабомбами — Сумщину та Харківщину.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 підтверджене збиття 46 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, що цієї ночі полтавці чули вибухи.