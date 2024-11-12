Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

У ніч на 12 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Росія ударила 110 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська.
Також ударила по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області Чернігівщину, керованими авіабомбами — Сумщину та Харківщину.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 11.00 підтверджене збиття 46 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
60 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.
Нагадаємо, що цієї ночі полтавці чули вибухи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.