Все про допомогу по тимчасовій непрацездатності дружині (чоловіку) військовослужбовця

На «гарячу лінію» газети «Для дому і сім'ї» звернулася читачка з питанням: «Яка допомога передбачена по тимчасовій непрацездатності дружині (чоловіку) військовослужбовця?»
— Згідно із статтею 17 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:
Отже, пільг щодо оплати листка непрацездатності дружинам військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати Законом N 1105 не передбачено.
Згідно із частиною другою статті 18 Закону України від 20.12.91 N 2011 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — Закон N 2011) при тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.
Пільги, компенсації та гарантії, передбачені Законом N 2011, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.
Враховуючи викладене, дружини (чоловіки) військовослужбовців мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) за рахунок коштів Пенсійного фонду України на загальних підставах залежно від страхового стажу.
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