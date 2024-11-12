Все про допомогу по тимчасовій непрацездатності дружині (чоловіку) військовослужбовця

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 83

На «гарячу лінію» газети «Для дому і сім'ї» звернулася читачка з питанням: «Яка допомога передбачена по тимчасовій непрацездатності дружині (чоловіку) військовослужбовця?»

— Згідно із статтею 17 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків, що доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань; донорам, які мають право на пільгу, особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років».

Отже, пільг щодо оплати листка непрацездатності дружинам військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати Законом N 1105 не передбачено.

Згідно із частиною другою статті 18 Закону України від 20.12.91 N 2011 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — Закон N 2011) при тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Пільги, компенсації та гарантії, передбачені Законом N 2011, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Враховуючи викладене, дружини (чоловіки) військовослужбовців мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) за рахунок коштів Пенсійного фонду України на загальних підставах залежно від страхового стажу.