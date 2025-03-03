Чи вистачить Україні коштів цього року на бюджетні потреби без допомоги США

Україна власним коштом фінансує лише армію, а майже усі інші галузі забезпечуються з міжнародної допомоги
Бюджетні потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік оцінюються у $42 млрд. І ці кошти наша країна може отримати без допомоги США. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його словами найбільше зовнішньої допомоги Україні обіцяє надати ЄС та Світовий банк — загалом понад $52,5 млрд.
Він вказав на джерела зовнішнього фінансування на 2025/2026 рік:
Ярослав Железняк ще висловив припущення, що Україна також може отримати кошти, зокрема, від Норвегії, Австралії та деяких інших країн і інституцій.
Депутат додав, що «у Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику, без їхньої допомоги Україні вистачить фінансування на цей рік, зазначив Железняк.
Він також пояснив, що майже все зовнішнє фінансування — це невійськові видатки (окрім 3 млрд $ від Великої Британії).
Водночас головний ризик, за словами Железняка, як Україна перекриватиме закупівлю зброї, яку раніше надавали США.
За його словами, український уряд має «взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за наші внутрішні ресурси», включаючи «Національний кешбек», а також рішення витратити 30-40 млрд грн на купівлю російських атомних реакторів у Болгарії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
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