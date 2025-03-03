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Гроші, Україна, Світ

Чи вистачить Україні коштів цього року на бюджетні потреби без допомоги США

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 168 Коментарів: 1

 

Україна власним коштом фінансує лише армію, а майже усі інші галузі забезпечуються з міжнародної допомоги

Бюджетні потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік оцінюються у $42 млрд. І ці кошти наша країна може отримати без допомоги США. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами найбільше зовнішньої допомоги Україні обіцяє надати ЄС та Світовий банк — загалом понад $52,5 млрд.

Він вказав на джерела зовнішнього фінансування на 2025/2026 рік:

  • $4,6 млрд — від МВФ, з яких 2,7 $ у 2025-му році;
  • $20 млрд — від Світового банку. В основному це гроші, які надали США у рамках угоди з G7 про кредит для України коштом прибутків від заморожених активів РФ. Але, за словами Железняка, «формально це вже гроші Світового банку»;
  • €12,5 млрд — за програмою Ukraine Facility від ЄС у 2025 році;
  • $20 млрд — від ЄС в рамках тої ж угоди з G7 коштом від прибутків активів РФ;
  • $10 млрд — від Канади, Японії та Великої Британії як внесок у кредит від G7 в рамках прибутків від активів РФ.

Ярослав Железняк ще висловив припущення, що Україна також може отримати кошти, зокрема, від Норвегії, Австралії та деяких інших країн і інституцій.

— Якщо просумуєте всі ці суми, то тут стане зрозуміло що ми на 2025 рік теоретично перекриті на необхідні $42 млрд. І на 2026 теж можемо зберегти нормальну суму, — зауважив він.

Депутат додав, що «у Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику, без їхньої допомоги Україні вистачить фінансування на цей рік, зазначив Железняк.

Він також пояснив, що майже все зовнішнє фінансування — це невійськові видатки (окрім 3 млрд $ від Великої Британії).

— А війну ми так само майже повністю фінансуємо «за свої». Тут теж поки «за свої» все ок: два місяці року пройшли вже з невеликим, але перевиконанням плану. І начебто ми ті 2,2 трлн зберемо, — написав нардеп.

Водночас головний ризик, за словами Железняка, як Україна перекриватиме закупівлю зброї, яку раніше надавали США.

— Не знаю, чи це технічно можна замістити навіть при наявності грошей. Але очевидно, що наші військові видатки дуже вірогідно можуть значно зрости. Тобто є потреба у збільшені внутрішніх надходжень, — зазначив він.

За його словами, український уряд має «взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за наші внутрішні ресурси», включаючи «Національний кешбек», а також рішення витратити 30-40 млрд грн на купівлю російських атомних реакторів у Болгарії.

— Ну ще б контрабанду, корупцію на купі держпідприємств, кришування «чорних ринків» і інші звичні джерела влади б бажано підсушити. Але як реаліст, то сподіваюсь що хоч нові напрямки не придумають, — написав Железняк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у січні 2025 року на потреби безпеки та оборони з державного бюджету було спрямовано 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. 

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Понад 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет оборона міжнародна допомога США Євросоюз
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Коментарі: 1

1 386
evil:
Сьогодні, 13:12

Вистачить. Якшо мінімум на половину скоротити штат держслужбовців усіх рівнів. Обмежити зарплатню держслужбовців усіх рівнів до 20 тис. грн. Обмежити пенсії всіх рівнів до максимальних 16 тис. грн.

І почати фактично і буквально відривати сокирою руки усім казнокрадам та мародерам.


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