«Гарний був козак». У Кременчуці попрощались з військовим Ігорем Ігнатенком

Третього березня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Ігорем Ігнатенком. Чоловік був водієм-механіком.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Ігор Ігнатенко працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Чоловік вступив у лави Збройних сил України у квітні 2023 року. Військовий загинув у лютому 2025 року біля села Малі Щербаки у Запорізькій області.
Олександр і Юрій були колегами Ігоря на КВБЗ. Олександр знав Ігоря приблизно 10 років.
Чоловік додає, що підтримував зв’язок з Ігорем, бо жили у одному районі.
Подруга родини Лілія знала Ігоря майже 30 років.
У Ігоря Ігнатенка залишились мати та діти. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться Захисники та Захисниці України.
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