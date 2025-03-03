«Гарний був козак». У Кременчуці попрощались з військовим Ігорем Ігнатенком

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 0

У Ігоря Ігнатенка залишились мати та діти

Третього березня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Ігорем Ігнатенком. Чоловік був водієм-механіком.



За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Ігор Ігнатенко працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Чоловік вступив у лави Збройних сил України у квітні 2023 року. Військовий загинув у лютому 2025 року біля села Малі Щербаки у Запорізькій області.

Олександр і Юрій були колегами Ігоря на КВБЗ. Олександр знав Ігоря приблизно 10 років.

— Був дуже гарним чоловіком. Веселим, життєрадісним. Завжди підтримував в будь-якій ситуації. Гумор у нього був специфічний. Підбадьорював завжди. Гарний був козак, — каже Олександр.

Чоловік додає, що підтримував зв’язок з Ігорем, бо жили у одному районі.

Подруга родини Лілія знала Ігоря майже 30 років.

— Дуже позитивний, він як смайлик, у нього вічно ямочки на щічках. Цікавий, як чоловік веселий такий. Ніколи від нього поганого нічого не бачила, — розповідає жінка.

У Ігоря Ігнатенка залишились мати та діти. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться Захисники та Захисниці України.